Bahçelievler'de zincirleme kaza

Bahçelievler D-100 karayolunda meydana gelen 7 aracın bulunduğu zincirleme kazada trafik akışı tamamen durdu.

İstanbul D-100 Bahçelievler mevki Küçükçekmece istikametinde zincirleme kaza meydana geldi.

İddiaya göre aralarında 34 CC 2804 plakalı Bulgaristan Konsolosluğu’na ait otomobilin de bulunduğu 3 araç zincirleme kazaya karıştı.

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kazaya karışan 3 aracın hemen arkasında seyreden araçlar yavaşlayınca onların da arkasından hızla gelen iki araç, kaza için yavaşlayan diğer araçlara çarptı.

YARALI YOK

Toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken bazı araçlar metrobüs hattındaki bariyerlere çarparak durabildi.

TRAFİK AKIŞI TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Olay yerine gelen polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılana kadar trafik akışı tek şeritten sağlandı. Trafik yoğunluğu da Merter’e kadar uzandı.





























