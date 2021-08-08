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    Bahçelievler'deki denetimlerde 196 göçmen yakalandı

    40 ayrı adrese yapılan denetimlerle birlikte yalnızca Bahçelievler'de göçmenler yakalanırken, çeşitli milletlerden toplamda 241 kişi muhafaza altına alındı.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 14:43
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    Bahçelievler'deki denetimlerde 196 göçmen yakalandı

    İstanbul Bahçelievler'de dün saat 02.00'da göçmenlere yönelik 693 emniyet personeli ve 560 belediye personeli ile birlikte 40 ayrı adreste denetim yapıldı.

    "Çekçekçi" olarak tabir edilen kişilere yönelik uygulama kapsamında 136 Afganistan uyruklu, 24 Suriye uyruklu, 25 Pakistan Uyruklu ve 45 Türk vatandaşı olmak üzere farklı milletlerden toplamda 241 kişi muhafaza altına alındı.

    TABANCA VE ZARARLI GEREÇLER ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 54 adet fişek, 2 adet muşta, 4 adet şarjör, 1 adet gaz el bombası, 3 adet gaz fişeği ele geçirildi.

    Bahçelievler'deki denetimlerde 196 göçmen yakalandı VİDEO

    Bahçelievler deki denetimlerde 196 göçmen yakalandı #1

    ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

    Çekçekçilikte kullanılan 2 adet motosiklet de trafikten men edildi. Yakalanan kişilerle ilgili adli ve idari işlemlerin devam ettiği belirtildi.

    Bahçelievler deki denetimlerde 196 göçmen yakalandı #2

    Bahçelievler deki denetimlerde 196 göçmen yakalandı #3

    Bahçelievler deki denetimlerde 196 göçmen yakalandı #4

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