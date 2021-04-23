İş yerine 'kiralık' yazısı asmak için giden 2 müteahhit kardeş, daha önceden aralarında husumet bulunan binanın olduğu arsanın sahibi tarafından silahlı saldırıyla uğradı.

Saat 12.00 sıralarında İstanbul Bahçelievler'deki Zafer Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada akıl almaz olay meydana geldi.

Müteahhit olduğu öğrenilen Sadık ve kardeşi Sami A. binadaki yerlerini kiraya vermek için gitti.

Kiralık yazısını asmak istedikleri sırada, daha önce aralarında husumet bulunan ve iş yerinin üst katında oturan binanın bulunduğu arsanın sahibi Hakan K. ile tartışmaya başladılar.

İKİ KARDEŞE ATEŞ AÇILDI

Tartışma sonrası Hakan K. evden aldığı tüfekle aşağıya inerek, ateş etmeye başladı. Sami A. kafasından ve Sadık A. da kolundan yaralandı.

Bahçelievler'deki iki müteahhit kardeş silahla vuruldu VİDEO



YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Belindeki tabancayı çıkaran Sadık A., yaralı halde silahla ateş ederek, oradan uzaklaştı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı iki kardeşi hastaneye kaldırdı.

Apartmanın içinde yakalanan silahlı saldırgan Hakan K., polis merkezine götürüldü.

KORKU DOLU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Sokak ortasında yaşanan korku dolu silahlı kavga ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaralı Sadık A.'nın silahlı bir şekilde uzaklaşması ve saldırgan Hakan K.'nin gözaltına alınması yer alıyor.

“KANLA İÇİNDE YATIYORDU"

Olayı gören bir kişi, "Camiye giderken, bir baktım adam kanlar içinde yatıyordu. Gözünün de bir tanesine bez bir tampon koymuşlar. İnsanlar geldi. Sağlık ekipleri sedyeye koyup, hastaneye götürdüler. Ben sadece yattığını gördüm. İçeride vurmuş" ifadelerini kullandı.

"MAL SAHİBİ İLE KAVGALILAR"

Olaya karışan kişilerin önceden kavgalı olduklarını söyleyen Fazlı Ersin ise "Ağabey-kardeş geldiler. Müteahhitler. Mal sahibi ile kavgalılar. Bir tartışma oldu. Mal sahibi sıkmaya başlayınca kardeşini vurdu. Ağabeyi de içeri sıktı ama silahı tutukluluk yaptı. Biri başından biri de kolundan yaralandı. İkisinin de durumunun iyi olduğu bilgisi geldi" dedi.





















