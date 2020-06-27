Bahçelievler'deki patlama anı

Tekstil atölyesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı patlama anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tekstil atölyesinde, gaz sıkışması sebebiyle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası İstanbul Valiliği açıklama yaparak yabancı uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de hafif yaralandığını açıkladı.

MAHALLELİ DEPREM SANDI

Patlama sırasında ise bölgedeki vatandaşlar deprem olduğunu zannederek kısa süreli panik yaşadı.

Görgü tanıklarından biri, "Deprem oluyor sandık, bütün mahalle bir anda sokağa çıktı. Baktık aramızda 500 metre fark var" dedi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Yaşanan olayın ardından bölgedeki incelemeler devam ederken, patlama anının ise görüntüleri ortaya çıktı.

Çevre iş yerlerine ait görüntülerde patlamayla birlikte büyük bir sarsıntının yaşandığı da görüldü.

Tekstil atölyesinde patlama anı

"ATEŞ KÜTLESİ ÜZERİME GELDİ"

Öte yandan, patlama olduğu anda o binanın önünden geçen bir taksi şoförü yaşadıklarını anlattı.

Taksici Kamil Atlı "Büyük bir ateş kütlesi geldi, büyük bir parça buraya vurdu, ben sadece eğildim. İçerideki lambanın cam kırıkları sırtımdan aşağı indi. İyice eğildim, yoldan aşağıya doğru gittim. Ateş resmen üzerime geldi. Ne olduğunu anlayamadım o anda, büyük bir patlama. Sokakta fazla bir kalabalık yoktu, kimseyi göremedim ama bağrışmaları duydum. Ben de o arada panikledim, ne olduğunu bilemedim" dedi.

Bahçelievler'deki patlama anını anlatan taksici