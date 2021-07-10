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    Bahçeşehir’de İranlılar arasında bıçaklı kavga

    İran uyruklu şahıslar arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçaklandı.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 10:17
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    Bahçeşehir’de İranlılar arasında bıçaklı kavga

    İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Bahçeşehir’de İran uyruklu Abolfazl J. Omıd A., Mahmood K., Mohsen M., Reza A., Amın H., Morteza H. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Bir restoranın önünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Taraflardan biri yanında getirdiği bıçağı belinden çıkararak 2 kişiyi bıçakladı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kavga anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için yoğun çaba sarf etti.

    Kavganın sonlanması ile yaralıların yardımına vatandaşlar koştu.

    Bahçeşehir’de İranlılar arasında bıçaklı kavga VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı.

    Bahçeşehir’de İranlılar arasında bıçaklı kavga #1

    Bahçeşehir’de İranlılar arasında bıçaklı kavga #2

    Bahçeşehir’de İranlılar arasında bıçaklı kavga #3

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