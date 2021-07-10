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- Bahçeşehir’de İranlılar arasında bıçaklı kavga
Bahçeşehir’de İranlılar arasında bıçaklı kavga
- DHA
- 10.07.2021 - 10:17
İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Bahçeşehir’de İran uyruklu Abolfazl J. Omıd A., Mahmood K., Mohsen M., Reza A., Amın H., Morteza H. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bir restoranın önünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Taraflardan biri yanında getirdiği bıçağı belinden çıkararak 2 kişiyi bıçakladı.
KAMERAYA YANSIDI
Kavga anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için yoğun çaba sarf etti.
Kavganın sonlanması ile yaralıların yardımına vatandaşlar koştu.
Bahçeşehir’de İranlılar arasında bıçaklı kavga VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı.