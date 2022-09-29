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    Bahçeşehir'de kız grubu kavgası

    Bahçeşehir'de bilinmeyen nedenden dolayı kavga eden kız grubu yere yatırdıkları arkadaşlarını öldüresiye dövdü.
    • 29.09.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 18:14
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    Bahçeşehir'de kız grubu kavgası

    İstanbul'un Bahçehir ilçesinde bir grup öğrenci dün akşam saatlerinde akaryakıt istasyonuna gitti.

    Kız grubu arasında sebebi bilinmeyen nedenden dolayı bir anda tartışma çıktı.

    Çıkan tartışmanın bir anda ateşlenmesiyle gençler, yerde yatırdıkları bir arkadaşlarını tekmelemeye başladı.

    Saldırgan öğrenciler uzaklaştırıldı

    Olayı sakinleştirmek isteyen yakıt istasyonu çalışanları ile çevreden geçenlerin müdahalesiyle saldırgan öğrenciler uzaklaştırıldı.

    DHA'nın haberine göre, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Bahçeşehir'de kız grubu kavgası VİDEO

    Bahçeşehir de kız grubu kavgası #1

    Bahçeşehir de kız grubu kavgası #2


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