Bahçeşehir'de köpeklerin kovaladığı adam hastanelik oldu

Sevkiyat işinde çalışan Uğur M., bir fabrika bahçesinde bakılan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korkarak köpeklerden kaçan adam çukura düşerek ayak bileğini kırdı.

İstanbul'un Bahçeşehir ilçesindeki bir fabrikaya mal bırakmayan giden Uğur M., yaklaşık 20 köpeğin kendini kovalaması üzerine kaçmaya çalışırken çukura düştü.

AYAK BİLEĞİ KIRILDI, MAHALLELİ YARDIM ETTİ

Ayak bileği kırılan Uğur M.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Çevresine toplanan köpekleri kovalayan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Uğur M. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, bileğinde birçok noktada kırıklar oluşması nedeniyle ameliyata alındı. Ameliyatın ardından Uğur M.'nin bir süre yürüyemeyeceği öğrenildi.

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"ÇOCUKLAR GEÇEMEZ OLDU"

Olayla ilgili konuşan Uğur M., duruma tepki göstererek şunları söyledi:

“Kapılar açık olduğu için köpekler bir anda üstüme saldırdı, ben arabaya doğru kaçmaya başladım kaçarken de ayağım çukura girdi ve kırıldı. Beni o esnada yoldan geçen bir araç sürücüsü kurtardı. Ben saldırmayacaklarını düşündüm ama gerçekten saldırmaya başladılar ve ben kaçmak zorunda kaldım. Burada bu tarz şeyler çok yaşanıyor. Çocuklar geçemiyor buradan, arkadan dolanıyorlar.

"BURASI BARINAK DEĞİL FABRİKA, HİÇBİR TEDBİR YOK"

Burası bir barınak değil, bu fabrikaya ait. Buranın sahibi bakıyor köpeklere ama tedbir yok, güvenlik yok, bir anda saldırmaya başlıyorlar insanlara.”