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    Bahçeşehir'de moto kuryenin yayaya çarptığı an

    Karşıdan karşıya geçen Zehra Yaren Sönmez, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Sürücü ise kaza sonrası kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 17.07.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 13:02
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    Bahçeşehir'de moto kuryenin yayaya çarptığı an

    İstanbul'un Bahçeşehir ilçesine bağlı Gölet Mevkii'nde seyir halinde olan moto kurye, arkadaşıyla yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki Zehra Yaren'e çarpıp kaçtı.

    Kaza sonrası yol kenarına götürülen Sönmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Sönmez'in dişlerinde kırıklar olduğu belirtildi. Polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek motosikletliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Bahçeşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kıza moto kurye çarptı

    Bahçeşehir de moto kuryenin yayaya çarptığı an #1

    Bahçeşehir de moto kuryenin yayaya çarptığı an #2

    Bahçeşehir de moto kuryenin yayaya çarptığı an #3

    Bahçeşehir de moto kuryenin yayaya çarptığı an #4

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