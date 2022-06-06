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    Bakan Koca: İstanbul'da doktora bıçaklı saldırının şüphelisi tutuklandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da doktora bıçaklı saldırıda bulunan temizlik personelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 23:15
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    Bakan Koca: İstanbul'da doktora bıçaklı saldırının şüphelisi tutuklandı

    Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da bir hastanede temizlik personeli, tartışığı doktora bıçakla saldırdı. Saldırgan gözaltına alınırken, konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu.

    "Bıçaklı saldırgan tutuklandı"

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "İstanbul'da, bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında; şüpheli, tanık beyanları, suçun niteliği ve Katalog Suçlar kapsamında olması ve diğer sebeplerle 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Hukukun gücü yanımızda!" ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca: İstanbul da doktora bıçaklı saldırının şüphelisi tutuklandı #1

     

     


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