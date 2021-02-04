İzmir'de yaşanan sel felaketinde, evinden çıkamayan hastalara müdahale etmek için görevli hemşirenin, beline kadar suya girdiği görüntüler Sağlık Bakanı Fahrettin koca tarafından paylaşıldı.

İzmir'de yaşanan yoğun yağış sonucu sokaklar ve caddeler yağmur sularıyla dolup taştı. Sel sebebiyle birçok hasta evinden çıkamadı ve evde müdehaleye muhtaç duruma geldi.

Seferhisar ilçesinde de durum farklı değildi.

Sağlık bakanlığı tarafından görevlendirilen ekipler, selde mahsur kalan hastalar için seferber oldu.

BELİNE KADAR SUYA GİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayla Kırs, İzmir’in Seferihisar ilçesinde görevli hemşiremiz. Yaşanan sel felaketi sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girerek hastaya ulaştı ve gerekli müdahaleyi yaptı. Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, selde beline kadar suya giren hemşirenin görüntülerini paylaştı VİDEO