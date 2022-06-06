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    Bakan Koca'dan Kurtalan'da doktora şiddet olayı hakkında açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurtalan'da doktora saldıran hastanın yüzde 67 engelli olduğu için serbest bırakıldığını, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
    • 06.06.2022 - 02:08
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    Bakan Koca'dan Kurtalan'da doktora şiddet olayı hakkında açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Siirt'in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Vedat Oran'ın, vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darbedildiği olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

    "Şüpheli yüzde 67 engelli, yasal süreç devam ediyor"

    Koca, konuyla ilgili şunları söyledi:

    "Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmamalı, kararı saygıyla karşılamalıyız. Olayın adli mercie intikalinde, şüphelinin yüzde 67 engelli olduğu anlaşıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının sebebi budur. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı titizlikle yürütüyor. Şüpheli hakkında TCK 32 kapsamında gerekli raporun alınması için Siirt Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk yapıldı. Rapor yarın tanzim edilip, hukuki süreç yürütülecek. Yasaya güven tam olmalı."

    Bakan Koca dan Kurtalan da doktora şiddet olayı hakkında açıklama #1

    Bakan Koca dan Kurtalan da doktora şiddet olayı hakkında açıklama #2


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