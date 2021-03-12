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- Bakan Soylu: Yüksekova'da 4 ton eroini üretecek asetik asit ele geçirildi
Bakan Soylu: Yüksekova'da 4 ton eroini üretecek asetik asit ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik asit ele geçirildiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 12.03.2021 - 22:18
Terör örgütlerinin en büyük finans kaynaklarından uyuşturucu ile mücadelede bir başarı daha elde edildi.
Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 ton eroin üretimine yetecek asetik asitin ele geçirildiğini açıkladı:
"Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam. Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet."