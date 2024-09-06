Bakan Uraloğlu: Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçakta arama devam ediyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hindistan'dan Almanya'ya giden ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan yolcu uçağındaki arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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AA & Ensonhaber

Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine giden Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Hindistan'dan Almanya'ya giden ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan yolcu uçağına ilişkin paylaşım yaptı.

"YOLCULAR VE MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ, ARAMA SÜRÜYOR"

Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek üzere havalanan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağının, Türk Hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine saat 15.38'de acil durum çağrısında bulunduğunu bildiren Uraloğlu, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı:

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüzce gerekli koordinasyon sağlanarak, güvenlik önlemlerinin de alınması ile uçağın saat 16.38'de Erzurum Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişi gerçekleştirilmiştir. 237 yolcu ve 14 mürettebat sorunsuz bir şekilde tahliye edilmiş olup uçaktaki arama çalışmaları devam etmektedir. İlk etapta yapılan incelemeler neticesinde yolcu ve mürettebatta herhangi bir olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Erzurum Havalimanı güvenlik nedeniyle saat 21.00'a kadar notamlanarak (havacılara bildirilerek) trafiğe kapatılmıştır. Gerekli tahkikatların ardından gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

VALİ ÇİFTÇİ: "ERZURUM HAVA SAHASI KAPATILDI"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi,, Erzurum hava sahasının uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

Bomba imha uzmanlarının uçağa girdiğini ve uçakta arama yapıldığını söyleyen Çiftçi,

Havada bomba ihbarı yapınca Vistara Hava Yolu'na ait olan uçak ilk önce Ordu Havaalanı'na inmek istiyor. Fakat orada da bir tadilat çalışması olduğundan dolayı Trabzon'a yönlendiriyorlar. Orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a inişlerini veriliyor

açıklamasını yaptı.

AFAD, SAĞLIK, POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ ALARMDA

600 kişi kapasiteli olan çakta 247 yolcu bulunuyor.

Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçaktaki yolcular tahliye edildi, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldı.

Vistara Hava Yolları da acil inişe ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bombay- Frankfurt (BOM-FRA) sefer sayılı UK27 sefer sayılı uçuş, güvenlik nedeniyle Türkiye'ye (Erzurum havalimanı) yönlendirildi ve saat 17.05'te güvenli bir şekilde indi" denildi.

TUVALETE "UÇAKTA BOMBA VAR" YAZILI NOT BIRAKILDI

Valisi Çiftçi, yolculardan birinin peçeteye "uçakta bomba var" notunu yazıp kabin ekibine verdiğini, ihbar durumunun bu şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Mevcut risk ortadan kalktıktan sonra diğer işlemlere devam edeceklerini belirten Çiftçi,

Hindistan Havayollarına ait bir uçak Hindistan'dan Almanya'ya giderken ilk önce Ordu'ya inmek istiyor bu durum ortaya çıkınca. Fakat oradaki havaalanında tadilat çalışmaları devam ettiğinden sonra Trabzon'a inmek istiyorlar orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a yönlendiriliyor. Uçak Erzurum Havalimanı'na iniyor böylece.

dedi.

Çiftçi, Erzurum Havalimanı'nın iniş ve kalkışlara kapatıldığına işaret ederek,

Uçak aranıp bagajlar kontrol edildikten sonra herhangi bir olumsuz yani ihbarın olumsuz olduğu ortaya çıkarsa tekrar yolcuları bagajlarıyla birlikte uçağa yerleştireceğiz. Buradan göndereceğiz ve ondan sonra acil durum ortadan kalkmış olacak.

ifadelerini kullandı.