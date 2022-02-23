8 taşeron ile 10 kadrolu personelin işten çıkarılması üzerine Belediye İş Sendikası üyeleri, protesto yaptı. Şube Başkanı Savaş Doğan, “Bu kış günü emekçileri aç ve açıkta bıraktınız” dedi.

Bakırköy Belediyesi'nde, geçtiğimiz günlerde bir şirkette taşeron olarak görev yapan 8 işçi işten çıkarıldı.

Daha sonra Bakırköy Belediyesi'nde kadrolu olarak çalışan 10 kişinin daha iş haddinin feshedilmesi üzerine, Belediye İş Sendikası duruma tepki gösterdi.

Sendika üyeleri, bugün Bakırköy Meydanı'nda toplandıktan sonra belediye binasının önüne yürüdü. Burada basın açıklaması yapan kalabalık, 'Çıkarılan işçiler geri alınsı' ve 'Hak, hukuk, adalet' sloganı attı.

Burada sendika adına açıklamayı 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Doğan yaptı.

“EMEKLİLİĞİNE 9 YIL, 7 YIL, 5 YIL KALAN 10 İŞÇİ ARKADAŞIMIZI HAKSIZ HUKUKSUZ İŞTEN ATTI”

Doğan açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını hatırlatarak “Biz bu kadar iyi niyetliyken geçen hafta içi belediye şirketinde çalışan 8 arkadaşımızı işten attı. Ardından da Bakırköy'e hizmet etmiş emekliliğine 9 yıl, 7 yıl, 5 yıl kalan 10 işçi arkadaşımızı daha haksız hukuksuz yere yeniden işten attı." dedi.

Bakırköy Belediyesi önünde protesto: Emekçileri aç bıraktınız VİDEO

“BU KIŞ GÜNÜ EMEKÇİLERİ AÇ VE AÇIKTA BIRAKTINIZ”

Doğan, "Haksız hukuksuz bir şekilde tazminatını verip gönderelim anlayışıyla bu kış günü emekçileri aç ve açıkta bıraktınız. Bu anlayıştan derhal dönün, atılan arkadaşlarımızı derhal geri alın." diye konuştu.