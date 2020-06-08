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- Bakırköy sahilinde, tuvalet sırasında kavga çıktı
Bakırköy sahilinde, tuvalet sırasında kavga çıktı
- İHA
- 08.06.2020 - 09:45
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, sahile gelen bazı vatandaşlar, tuvalet sırası beklerken kavga etmeye başladı.
Sahilde bulunan tuvaletlerde başlayan kavga, taraflardan birisinin kaçmasıyla yolun karşı tarafına taşındı.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Kaçan bir şahsı kovalayan üç kişi, yolda araçların arasından tehlikeli bir şekilde geçtikten sonra bir genci yakaladı. Üç kişi yakaladıkları genç çocuğu tekme, tokat ve yumruklarla dövmeye başladı.
Bakırköy sahilinde, tuvalet sırasında kavga çıktı ViDEO
TRAFİK POLİSİ MÜDAHALE ETTİ
Yaşanan kavgaya ise yolda görevli olan trafik polisleri müdahale etti. Trafik polisleri, kavga eden kişileri ayırdıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine gelerek şahısları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
Öte yandan kavga sonucu hafif yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla ayakta tedavi edildi.