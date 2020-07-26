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    Bakırköy trafiğinde makas terörü

    Sahil yolunda makas atarak ilerleyen maganda, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı o anları sosyal medyada yayınladı.
    • DHA
    • 26.07.2020 - 10:16
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 10:16
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    Bakırköy trafiğinde makas terörü

    İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki sahil yolunda makas atarak ilerleyen sürücü, başka bir sürücüyle de yarışarak, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

    Trafikte tehlikeli anlara sebep olan maganda İstanbul'un çeşitli noktalarında çektiği çok sayıdaki makas görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

    AYAKLARINI YAN KOLTUĞA UZATTI

    Yayınladığı görüntülerden birinde 170 kilometre hızla ilerleyen sürücü, ayaklarını yan koltuğa uzatarak yolda ilerlediği görüldü. Diğer bir görüntüde de otomobilin tavan penceresinden çıkan sürücünün, kollarını açarak trafikte seyrettiği görülüyor.

    Bakırköy trafiğinde makas terörü ViDEO

    Bakırköy trafiğinde makas terörü #1

    Bakırköy trafiğinde makas terörü #2

    Bakırköy trafiğinde makas terörü #3

    Bakırköy trafiğinde makas terörü #4

    Bakırköy trafiğinde makas terörü #5

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