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    Bakırköy’de 3 ton sahte içki ele geçirildi

    Polis ekipleri, bir adreste 3 ton 255 kilogram sahte içki imalatında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Baskın sırasında yakalanan 1 şüpheli ise tutuklandı.
    • 04.06.2022 - 12:40
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    Bakırköy’de 3 ton sahte içki ele geçirildi

    İstanbul polisi Bakırköy’de bir depoda kaçak ve sahte alkol depolandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Osmaniye Mahallesi’ndeki adrese baskın düzenleyen ekipler, 5 kilogramlık bidonlar halinde toplam 3 ton 255 kilogram etil alkol ele geçirdi.

    Depoyu kiralayan da yakalandı

    Polis baskını sırasında iş yerinde bulunan A.T. isimli şahıs gözaltına alındı.

    Polis ekipleri daha sonra depoyu kiralayan T.Ü.G. isimli şahsı da gözaltına aldı.

    Biri tutuklandı

    İHA’nın habarine göre sorgularının ardından T.Ü.G. isimli şahıs serbest bırakılırken, A.T. isimli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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