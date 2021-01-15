Kontrolden çıkan otomobilin motor kısmı metrelerce uzağa savruldu. Kazada ise 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, Mehmet T.'nin kullandığı 34 DLY 283 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Otomobil çarpmanın şiddetiyle ikiye bölündü.

4 YARALI

Aracın motor kısmı metrelerce ileri savrulurken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bakırköy'de ağaca çarpan araç ikiye bölündü VİDEO