ATM'de hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler, alarm çalmasıyla birlikte kaçtı. İki şüphelinin polis tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

21 Eylül Pazartesi günü 22.30 sıralarında İstanbul Bakırköy'deki Havalimanı Caddesi üzerinde bulunan bir ATM'ye iki şüpheli yanaştı.

ATM arkasına hırsızlık yapmak için giren iki şüpheli, alarm çalması üzerine kaçmaya başladı.

Olay yerine gelen ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerle birlikte levye, tornavida, piknik tüpü ve oksijen kaynak makinası ele geçirildi.

BAŞKA SUÇ KAYITLARI DA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Erkan Ö. (43)'ün 1, Murat Y. (29)' un 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Bakırköy'de alarmı çalınca kaçan ATM hırsızları yakalandı ViDEO

TUTUKLANDILAR

Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan bir şüphelinin ATM arkasına girdiği ve güvenlik kamerasının yönünü değiştirdiği anlar ATM kamerasına yansıdı. Şüphelilerin polis tarafından yakalandığı anlar da MOBESE kamerasında görüldü.

























