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- Bakırköy'de alarmı çalınca kaçan ATM hırsızları yakalandı
Bakırköy'de alarmı çalınca kaçan ATM hırsızları yakalandı
- DHA
- 27.09.2020 - 11:20
- Güncelleme : 27.09.2020 - 11:20
21 Eylül Pazartesi günü 22.30 sıralarında İstanbul Bakırköy'deki Havalimanı Caddesi üzerinde bulunan bir ATM'ye iki şüpheli yanaştı.
ATM arkasına hırsızlık yapmak için giren iki şüpheli, alarm çalması üzerine kaçmaya başladı.
Olay yerine gelen ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerle birlikte levye, tornavida, piknik tüpü ve oksijen kaynak makinası ele geçirildi.
BAŞKA SUÇ KAYITLARI DA ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Erkan Ö. (43)'ün 1, Murat Y. (29)' un 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.
Bakırköy'de alarmı çalınca kaçan ATM hırsızları yakalandı ViDEO
TUTUKLANDILAR
Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan bir şüphelinin ATM arkasına girdiği ve güvenlik kamerasının yönünü değiştirdiği anlar ATM kamerasına yansıdı. Şüphelilerin polis tarafından yakalandığı anlar da MOBESE kamerasında görüldü.