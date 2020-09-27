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    Bakırköy'de alarmı çalınca kaçan ATM hırsızları yakalandı

    ATM'de hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler, alarm çalmasıyla birlikte kaçtı. İki şüphelinin polis tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 27.09.2020 - 11:20
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 11:20
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    Bakırköy'de alarmı çalınca kaçan ATM hırsızları yakalandı

    21 Eylül Pazartesi günü 22.30 sıralarında İstanbul Bakırköy'deki Havalimanı Caddesi üzerinde bulunan bir ATM'ye iki şüpheli yanaştı.

    ATM arkasına hırsızlık yapmak için giren iki şüpheli, alarm çalması üzerine kaçmaya başladı.

    Olay yerine gelen ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerle birlikte levye, tornavida, piknik tüpü ve oksijen kaynak makinası ele geçirildi.

    BAŞKA SUÇ KAYITLARI DA ÇIKTI

    Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Erkan Ö. (43)'ün 1,  Murat Y. (29)' un 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

    Bakırköy'de alarmı çalınca kaçan ATM hırsızları yakalandı ViDEO

    TUTUKLANDILAR

    Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bakırköy de alarmı çalınca kaçan ATM hırsızları yakalandı #1

    O ANLAR KAMERADA

    Öte yandan bir şüphelinin ATM arkasına girdiği ve güvenlik kamerasının yönünü değiştirdiği anlar ATM kamerasına yansıdı. Şüphelilerin polis tarafından yakalandığı anlar da MOBESE kamerasında görüldü.

    Bakırköy de alarmı çalınca kaçan ATM hırsızları yakalandı #2

    Bakırköy de alarmı çalınca kaçan ATM hırsızları yakalandı #3

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