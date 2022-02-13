Bakırköy'de AVM içerisinde kavga kamerada

Müşteriler arasında çıkan tekmelli, yumruklu kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle sonlandı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı bir alışveriş merkezinde, müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede ise şiddetini artırdı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girerken, kavgaya güvenlik görevlileri ve diğer müşteriler müdahale etti. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.