Kocatepe Mahallesi'ndeki hukuk bürosunda sinir krizi geçiren avukat, bir elinde kılıç diğer elinde satırla önce meslektaşını sonra da sokaktaki vatandaşı tehdit etti.

İstanbul'ın Bakırköy ilçesinde, önceki gün saat 15.00 sıralarında sinir krizi geçiren Avukat Levent D., hukuk bürosunun olduğu apartmanda dehşet saçtı.

Bir elinde kılıç diğer elindeki satırla bağırıp, küfür eden avukat Levent D., sesleri duyup ne olduğunu öğrenmek için koridora çıkan meslektaşı Ramazan Erdoğan'a yöneldi. Levent D. elindeki satırı, Avukat Ramazan Erdoğan'a doğrulttu.

Erdoğan hızla geri çekilerek, oradan uzaklaştı. Levent D. bu kez ellerindeki satır ve kılıçla sokağa inerek çevredekileri tehdit ederken, geçen araçlara da kılıçla saldırmaya çalıştı.

Saldırgan avukat serbest bırakıldı

Levent D.'nin eski bir çalışanının kendisinden alacaklarını istemesi üzerine sinir krizi geçirdiği iddia edildi.

İhbar üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Levent D., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bakırköy'de avukat satır ve kılıçla tehdit savurdu ViDEO

O anlar kayıt altına alındı

Avukat Levent D.'nin kılıç ve satırla önce meslektaşını daha sonra çevresindekileri tehdit ettiği görüntüler çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Avukat Levent D.'nin daha önce de ofisinin kapısını açamadığı için kapı önünde yattığı öğrenildi. Bir apartman sakini Levent D.'yi, kapısının önünde yatarken fotoğrafı çekti.

"Kılıç ve satırla araç sürücüsü ve yayalara saldırdı"

Mesleştaşının satırla tehdit ettiği avukat Ramazan Erdoğan, yaşananları şöyle anlattı: "Apartmanda çok sayıda hukuk bürosu var. Bağrışma ve küfür duydum. Yakın zamanda da bir avukata saldırı olduğunu duymuştuk, yine bir meslektaşımıza saldırıyorlar diye kapıyı açtık. Üst katımda ofisi olan Avukat Levent D. bir elinde satır diğer elinde kılıçla, merdivenlerde hızla üzerime geldi. Satır olan elini boynuma doğru savurdu, geri çekilip ofisime girdim. Aramızda hiçbir diyalog geçmedi. Sokağa çıktı, kılıç ve satırla araç sürücüsü ve yayalara saldırdı. Küfürlü şekilde konuşuyordu."

"Burada olsaydım, saldıracaktı"

DHA'nın haberine göre, Ramazan Erdoğan, meslektaşının eski bir işçisinin alacağını istemesi nedeniyle tartışma yaşadığını ifade ederek, "Kendisine yönelik bir saldırı olmadığını, bizzat kendisinin saldırdığını öğrendik. Emniyet güçleri gözaltına aldı. Biz de ifademizi verdik, şikayetçi olduk. Birçok kamera kaydı olmasına rağmen, yaralamaya teşebbüs, halkın genel güvenliğini tehlikeye atacak eylemler olmasına rağmen savcılık takdiriyle serbest bırakıldı.

Ben kesinlikle güvende hissetmiyorum. Binaya dün gece girdiğinde 'Ramazan' diye bağırmış. Belki de burada olsaydım, saldıracaktı. Biz avukatlık mesleğinin haysiyeti, onur, şerefi adına da utanç duyuyoruz bu şahsın davranışlarından. 2-3 ay önce de bir kız öğrenci yurdunda kızları taciz ettiği iddiası bize ulaştı." diye konuştu.