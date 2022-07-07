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    Bakırköy'de avukat ve dava açan kadın öldürüldü

    İstanbul Bakırköy'de tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu dehşet saçtı.
    • 07.07.2022 - 02:01
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    Bakırköy'de avukat ve dava açan kadın öldürüldü

    Abdullah Türkoğlu, bir süre önce Öznur Tufan'ın yeğenini tabanca ile yaraladı. Daha sonra yakalanan saldırgan, çıkartıldığı mahkemece cezalandırılarak, cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz aylarda tahliye olan Türkoğlu, Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını öğrendi.

    Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı arayan saldırgan, davanın geri çekilmesini istedi. Ancak avukat ve kadın, bu isteği reddetti. Bunun üzerine Türkoğlu, defalarca arayarak tehdit etmeye başladı.

     

    Dava geri çekilmeyince cinayetleri işledi

    DHA'nın haberine göre; davanın geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu, önce Servet Bakırtaş'ın Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki bürosuna gitti. Burada Bakırtaş'ı öldüren Türkoğlu, daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ın Büyükçekmece'deki iş yerine geldi. Ateş açan Türkoğlu, Tufan'ı boynundan yaraladıktan sonra kaçtı.

    Öznur Tufan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 71 yaşındaki Öznur Tufan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öznur Tufan'ın vurulduğu anlar ve Türkoğlu’nun avukatın ofisine girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bakırköy de avukat ve dava açan kadın öldürüldü #1

    Saldırgan, katil babanın ağabeyi çıktı

    Abdullah Türkoğlu ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Saldırganın, Fatih’te 2017 yılında oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu 16 bıçak darbesiyle öldüren cani baba Nezir Türkoğlu’nun ağabeyi olduğu öğrenildi. Baba Türkoğlu çıkartıldığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.

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