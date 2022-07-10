Bakırköy'de avukatı taciz eden Batuhan Çolak'a iyi hal indirimi

Sosyal medyada 'iyi hal indirimi' verilen taciz ve tecavüzcülere adil davranılmadığını savunan gazeteci Batuhan Çolak, tacizle yargılandığı davadan 'iyi hal indirimi' aldı.

İnternet haber sitesi Aykırı'nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bir avukata yönelik taciz eyleminde bulundu.

İstanbul Kadıköy'de serbest avukatlık yapan B.K. isimli kadın, gazeteci Batuhan Çolak'ın tacizine uğradı.

Kollarıyla B.K.'yı sararak zorla öpmeye çalışan Batuhan Çolak'ın 'basit cinsel saldırı' suçundan 5 ile 10 yıl arasında cezalandırılması için iddianame hazırlandı.

"Özür dileyerek ofisten çıktı"

Saldırıya uğrayan B.K., başından geçenleri şu ifadelerle aktardı:

"Bir müvekkilim ‘cinsel taciz’ suçundan yargılanarak beraat etti. Medyada müvekkilim hakkında olumsuz haberler çıkmaya devam etti. Doğru haber yapacağını düşündüğüm Batuhan Ç. ile iletişime geçtim. Ataköy’de bir kafede buluştuk. Batuhan Ç. bana kendi dava dosyalarından bahsetti. Ben bu davaları sözleşme yaparak üstlenebileceğimi söyledim. 26 Temmuz gününe ofisimde görüşmek üzere randevu verdim. Büronun terasında görüşüp kahve içtik. Kahve fincanlarını mutfağa götürdüğüm sırada Batuhan Ç. her iki kolu ile gövdemden sararak kendisine çevirdi ve yanağımdan öptü. Ardından dudağımdan öpmeye çalıştı ama buna engel oldum. ‘Ne yapmaya çalışıyorsun’ diyerek kendisine kızdım. Batuhan Ç. özür dileyerek ofisten çıktı."





"Saldırı sarkıntılık düzeyinde kaldı"

İddianamenin ardından Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılmayan Batuhan Çolak'ın avukatı, "Biz soruşturmanın ilk gününden beri olay yerine ilişkin kamera görüntüleri varsa aydınlatılması yönünde taleplerde bulunduk. Kamera görüntüleri dosya içine girmemiştir. Suçu kabul etmemekle beraber, ani ve kesintili bir şekilde olan saldırının sarkıntılık düzeyinde kaldığı yönünde Yargıtay kararları dosyaya sunulmuştur. Katılanın çelişkili beyanları ve eksik delil sunmuş olması nedeniyle müvekkilimin beraatini talep ediyorum." dedi.

İyi hal indirimi uygulandı

Mahkemeye katılan mağdur B.K.'nın, "Sanık davayı uzatmaya mahsus davranmıştır. İyi hal indirimi yapılmamasını talep ediyorum." beyanına rağmen Batuhan Çolak'a iyi hal indirimi uygulandı.





"Özür dilemesi hayatın olağan akışına aykırıdır"

Cumhuriyet savcısı mütalaasında katılanın sanığa iftira atmasını gerektirecek bir delil bulunmadığını aktararak "Katılanın soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki beyanları tutarlıdır. Bunun yanı sıra sanık ile katılan arasında gerçekleşen sosyal medya konuşmaları incelendiğinde sanığın olay nedeniyle katılandan özür dilediği anlaşılmıştır. Sanık özür dileme sebebi olarak katılanın kendisini sürekli rahatsız ettiği ve kurtulmak için olduğunu beyan etmiştir. Bir kişinin kendisini rahatsız eden ve taciz edici davranışlarda bulunan bir başka şahıstan bu sebeple özür dilemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanık savunmasının atılı suçtan kurtulmaya yönelik ve gerçeği yansıtmadığı kanaatine varıldığından, ‘sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı’ suçundan cezalandırılması talep olunur." ifadelerini kullandı.





1 yıl 8 ay hapis cezası ertelendi

Kararını açıklayan mahkeme, Batuhan Çolak'ın sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı’ suçundan önce 2 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Takdiri indirim uygulayan mahkeme, sanığın 1 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat elde edildiğinden, verilen cezanın ertelenmesine karar verdi.

İyi hal indirimi veren mahkemeleri eleştirmişti

Batuhan Çolak'ın 'iyi hal indirimi' almasının ardından; daha önce iyi hal indirimi alan tacizcilere, tecavüzcülere ve katil zanlılarına karşı adalet sisteminin işlemediğini savunduğu paylaşımları akıllara geldi.

"Skandal karara imza atan hakimlere de soruşturma açılsın"

Çolak, 'iyi hal indirimi' ile ilgili daha önceki Twitter paylaşımlarında şu ifadelere yer vermişti:

"Eşini öldürmeden önce boğazından bıçaklayan ve serbest kalan, küçük çocuğa istismarda bulunmasına rağmen iyi hal indirimi alan... İşte bunlar gibi yüzlerce skandal karara imza atan hakimlere de soruşturma açılsın."

"13 yaşında bir kız çocuğu... Bir akrabası kıza kafayı takmış. Kızın evine giriyor cinsel saldırıda bulunuyor, sonra kaçıyor. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayıp 6 yıl ceza verip, serbest bırakıyor. Yargıtay ceza çok diye itiraz ediyor! Bu nasıl adalet!"