Bakırköy'de aynı mağazadan 3 kez kıyafet çalan şahıs yakalandı

Bakırköy'de aynı mağazadan 3 kez kıyafet çalan şahıs yakalandı

Mağaza işletmecileri, peş peşe yaşanan hırsızlık olaylarının ardından polis ekiplerine haber verdi. Ekipler kimliğini tespit ettiği şahsa operasyon düzenledi.

İstanbul Bakırköy'de bir mağazanın iki farklı şubesine hırsız dadandı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olayda, müşteri kılığında mağazaya giren 33 yaşındaki C.T., çaldığı kıyafetlerle mağazadan ayrıldı.

İşletmeci ve çalışanlar, olayı fark ederek polis ekiplerine bildirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Aynı mağazada 3'üncü kez yaşanan hırsızlık olayının ardından ekipler harekete geçerek, güvenlik kameralarını inceledi.

İncelemelerde aynı kişinin hırsızlık yaptığını belirlenmesiyle çalışmalar genişletildi.

Şahsın tekrar aynı mağazalara gelebileceği düşünülerek iş yeri ve çevrelerinde güvenlik önlemleri alındı.

Bakırköy'de aynı mağazadan 3 kez kıyafet çalan şahıs yakalandı VİDEO





ŞÜPHELİ DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ

Görüntülerdeki kıyafetleri giyinin bir kişinin iş yerine geldiğini tespit eden polis ekipleri, şahsı takibe aldı.

Şüpheli davranışlar sergileyen C.T., bir süre sonra durduruldu.

ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Güvenlik güçleri, şahsın çantasına yapılan kontrolde 1 adet deri mont ve kıyafet alarmı kesmede kullanılan 1 adet pense ele geçirdi.

Hırsız, montu Bakırköy'de bulunan alışveriş merkezindeki bir mağazadan çaldığını itiraf ederek, 'iş yerinden hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.