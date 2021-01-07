Yaşlı bir kadına küfrettiği öne sürülen iki gence müdahale etmeye çalışan Ferhat Sağlam, bıçaklı saldırıya uğrayarak elinden yaralandı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırı izleyenleri şok etti.

Show TV'nin haberine göre, Özgürlük Meydanı üzerinde yürüyen iki gencin 70 yaşındaki yaşlı kadına sataşarak küfürler savurduğu öne sürüldü.

O sırada olay yerinden geçen Ferhat Sağlam ise olaya müdahale etti.

Bunun üzerine Sağlam ile gençler arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Olayın kızışmasıyla gençlerden biri arkadaşının çantasından çıkarıp, verdiği bıçak ile Sağlam'ı elinden yaraladı. Sağlam, karşısındaki gence tekme ve yumruklar ile karşı koymaya çalıştı.

Olay çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, iki genç ise bölgeden uzaklaştı. Yaralı Sağlam da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

"BUNU YAPAN HER ŞEYİ YAPAR"

Sağlam'ın saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin konuşan yaşlı kadın ise "Bunu yapan her şeyi yapar." dedi.

Bakırköy'de bıçaklı saldırı