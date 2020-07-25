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    Bakırköy'de bir işçinin kafasına kepçe düştü

    Yol çalışması sırasında arızalanan iş makinesinin kepçesi, çalışmada bulunan işçinin kafasına düştü. İşçi, kaza yerinde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 25.07.2020 - 16:48
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    Bakırköy'de bir işçinin kafasına kepçe düştü

    İstanbul Bakırköy’de yol bakım çalışması gerçekleştiriliyordu.

    Gerçekleştirilen yol bakım çalışması sırasında kepçelerden birinin hidrolik sisteminde arıza meydana gelmesi sonucu korkunç bir kaza yaşandı.

    KEPÇE, İŞÇİNİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

    Arıza yapan iş makinesinin kepçesi bir işçinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri kepçe altında kalan 50 yaşındaki Zeynel isimli işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bakırköy'de bir işçinin kafasına kepçe düştü VİDEO


    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    Bakırköy'de bir işçinin kafasına kepçe düştü #1

    Bakırköy'de bir işçinin kafasına kepçe düştü #2

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