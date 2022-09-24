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    Bakırköy'de bir kişi, eski komşusunu satırla öldürdü

    İstanbul Bakırköy'de bir kişi, husumetli olduğu eski komşusunu çalıştığı fırında satırla öldürerek kaçtı.
    • 24.09.2022 - 19:01
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    Bakırköy'de bir kişi, eski komşusunu satırla öldürdü

    İstanbul'un Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi'nde 23 Eylül Cuma günü saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Cemal Kılıç(40) fırında çalıştığı sırada yanına gelen eski komşusu Necat D. ile tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasında Necat D. satırla Kılıç'a saldırdı. Kılıç başından ve boynundan yaralanırken, şüpheli elindeki satırla olay yerinden kaçtı.

    Hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Cemal Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Saldırgan yakalandı

    Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipler, şüphelinin Nejat D. olduğunu tespit etti. Aşçı olduğu öğrenilen Necat D. çalıştığı işyerinde gözaltına alındı.

    Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, başında motosiklet kaskı olan şüphelinin fırının önüne gelerek bir süre beklediği, Kılıç'ın yalnız olduğunu anladıktan sonra içeri girdiği görülüyor. Bir süre içeride kalan şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçıyor. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise, motosikletiyle bir eczanenin önünde duran şüpheli topallayarak içeriye giriyor. Polis, Necat D.'yi çalıştığı işyerinde gözaltına alındı.

    "Hakaret edince kendimi kaybettim" dedi

    DHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Nejat D. ifadesinde, Cemal Kılıç ile eskiden komşu olduğunu, aralarında husumet bulunduğunu ve  olay günü Kılıç ile konuşmaya gittiğini,  ancak kendisine hakaret edince kendini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

    Bakırköy de bir kişi, eski komşusunu satırla öldürdü #1

    "Eski komşusuymuş, boynuna ve kafasına satırla defalarca vurmuş"

    Mahallede Esnaf olan Cesur Karaoğlu " Olay dün gece saat 02.30'da olmuş. Sanırım eski komşusuymuş. İçeri girdikten sonra satırla boynuna ve kafasına defalarca vurmuş. Parmaklarını da kesmiş. Sabah saat 05.00 sıralarında polis geldi. Cenazeyi kaldırdılar. Dört dörtlük bir insandı, kimseye bir zararı yoktu. " dedi.

    Emniyette 4 suç kaydı olduğu öğrenilen Nejat D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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