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    Bakırköy'de cam silme bahanesiyle gasp girişimi

    Kesici alet göstererek gasp teşebbüsünde bulunan 3 şüpheli yakalanırken, o anlar kameralara yansıdı.
    • AA
    • 04.08.2020 - 12:08
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 12:08
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    Bakırköy'de cam silme bahanesiyle gasp girişimi

    İstanbul’un Bakırköy ilçesi Florya Polis Okulu kavşağında dün saat 15.00 sıralarında cam silme bahanesiyle bir araca yaklaşan Tanju S., Berkan A. ve Metin S., kırmızı ışıkta bekleyen Orkun Aytek'ten zorla para isteyerek, gasbetmeye çalıştı.

    KARDEŞİNİN DE BAŞINA GELDİ

    Olayın ardından yaşadığı anları sosyal hesabından paylaşan Orkun Aytek, aynı olayın 5 dakika önce de kardeşinin başına geldiğini, gasp teşebbüsünde bulunan kişilerin kendisine ağır hakaretlerde bulunup, bıçakla kollarını keserek zorla para istediklerini anlattı.

    Bakırköy'de cam silme bahanesiyle gasp girişimi ViDEO

    POLİS GASPÇILARI BULDU

    Orkun Aytek'in polisi araması üzerine harekete geçen Bakırköy Önleyici ekipler ve Çocuk Büroya bağlı Huzur Timleri, haklarından çok sayıda suç kaydı bulunan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

    Bakırköy'de cam silme bahanesiyle gasp girişimi #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Yakalanan 3 kişi, Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi'nde ifadesi alındıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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