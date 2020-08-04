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- Bakırköy'de cam silme bahanesiyle gasp girişimi
Bakırköy'de cam silme bahanesiyle gasp girişimi
- AA
- 04.08.2020 - 12:08
- Güncelleme : 04.08.2020 - 12:08
İstanbul’un Bakırköy ilçesi Florya Polis Okulu kavşağında dün saat 15.00 sıralarında cam silme bahanesiyle bir araca yaklaşan Tanju S., Berkan A. ve Metin S., kırmızı ışıkta bekleyen Orkun Aytek'ten zorla para isteyerek, gasbetmeye çalıştı.
KARDEŞİNİN DE BAŞINA GELDİ
Olayın ardından yaşadığı anları sosyal hesabından paylaşan Orkun Aytek, aynı olayın 5 dakika önce de kardeşinin başına geldiğini, gasp teşebbüsünde bulunan kişilerin kendisine ağır hakaretlerde bulunup, bıçakla kollarını keserek zorla para istediklerini anlattı.
Bakırköy'de cam silme bahanesiyle gasp girişimi ViDEO
POLİS GASPÇILARI BULDU
Orkun Aytek'in polisi araması üzerine harekete geçen Bakırköy Önleyici ekipler ve Çocuk Büroya bağlı Huzur Timleri, haklarından çok sayıda suç kaydı bulunan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Yakalanan 3 kişi, Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi'nde ifadesi alındıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.