Bakırköy'de çatıyı tamir eden işçi 5'inci kattan düştü

Bir binanın 5'inci katında çatıyı tamir eden işçi dengesini kaybederek düşmesi üzerine hayatını kaybetti.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Mehmet Akyüzlü isimli vatandaş, tamir için yağmurlu havada 5 katlı binanın çatısına çıktı.

Arkadaşlarının uyarısına rağmen çatıya çıkan Akyüzlü, ayağı kayarak aşağı düştü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İşçi hayatını kaybetti

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Akyüzlü'nün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Binanın çatısını yapıyordu"

İHA'nın haberine göre, Mehmet Akyüzlü’nün arkadaşı İzzet Deniz, "İyi bir insandı. Dün bizim restoranda çorba içti. Muhabbet ettik. Binanın çatısını yapıyordu. Bizim bir abimizle nalbura eşya almaya gitmişler. Bitireyim bitsin demiş. Beni arkadaşım arayıp öldüğünü söyledi." dedi.