Bakırköy'de darbedilen kadın pencereden atladı

Şiddet gördüğü eşinden kurtulmak için birinci kattaki evlerinin penceresinden atlayan kadının ayağında ve kolunda kırıklar oluştu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde, psikolojik sorunları olan Ercan U., eşi Vesile U.'yu darbetmeye başladı.

KAÇMAK İSTEYİNCE PENCEREDEN ATLADI

Ercan U., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini bıçaklamaya çalışınca, talihsiz kadın canını kurtarmak için birinci kattaki evin penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı.

Ercan U. ise kendisini eve kilitleyerek evdeki eşyaları kırmaya ve kendisine zarar vermeye başladı.

Kocasından şiddet gören kadın pencereden atladı

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Sesleri duyarak dışarı çıkan komşuları ise Vesile U.'nun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralı kadının ayağında ve kolunda kırıklar olduğu öğrenildi.

POLİS KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Polis ekipleri de kendisini eve kilitleyip eşyaları kıran Ercan U.'yu uzun uğraşlara rağmen sakinleştiremedi. Bunun üzerine evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, eşyaları kırarken kendisine de zarar veren ve bitkin düşen Ercan U.'yu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan Ercan U. da hastaneye kaldırıldı.

"YARDIM ÇIĞLIĞINI DUYDUK, YANINA GİTTİK"

Kadının yardım çığlıklarını duyup yardıma koşan komşusu Mehmet Tan yaşananları anlatarak, "Adam şizofreni hastası. Karısını dövmeye kalktı. Biz de yardım ettik, çektik ama olmadı. Adam kriz geçiriyormuş, bekledik biz de. Yapabileceğimiz başka bir şey yoktu. Polis ekiplerini aradık. Kadın kendini kurtarmak için aşağı atladı. Biz de onun yardım çığlığını duyduk, yanına gittik yardıma. Adam şu an gazı açmış çakmakla yakarım diye tehdit ediyor. Bütün camları kırıyor eliyle. Bıçak çekmiş kadına, kadının şu an ayağı kırık, kemiği de çıkmış yerinden" şeklinde konuştu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.