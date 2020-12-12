Bakırköy'de değnekçi operasyonu: 2 gözaltı

Değnekçilik yaparak haksız kazanç elde eden şüpheliler gözaltına alınırken, aynı suçtan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenildi.

İstanbuk'un Bakırköy ilçesinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, değnekçilik yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Polis ekipleri yol üzerine sandalye, tabure vb. engeller koyarak araç park ettiren değnekçileri arama çalışması yapıldı.

Sürücülerden para talep ettiklerini tespit edilen Zeynelabidin P. ve Savaş Ç. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

DEĞNEKÇİLERE CEZA YAĞDI

Gözaltına alınan şüphelilere ayrı ayrı 598 lira olmak üzere toplamda bin 196 TL para cezası kesildi.

Şüpheliler ayrıca Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçlarından adli adli işlem uyguladı.

AYNI SUÇTAN 17 KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan şahıslardan Zeynelabidin P.’nin 5 adet, Savaş Ç.’nin ise aynı suçtan 17 adet kaydı bulunduğu öğrenildi.

Bakırköy’de değnekçilik yapan 2 kişi gözaltına alındı VİDEO