Bakırköy'de dehşet saçan sürücüye 18 yıl hapis istemi

Bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in, 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy'de, bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazılarının yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen'in davasında açıklanan esas hakkındaki mütalaada istenen ceza belli oldu.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen ve tarafların avukatları katıldı.

SAVCI, ESAS HAKKINDA MÜTALAASINI AÇIKLADI

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, suç tarihi 2 Ekim 2018'de sanık Görkem Sertaç Göçmen ile katılan A.A’nın Bakırköy’de bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde tartışmaya başladıklarını, sanığın katılanı tokat atmak suretiyle darbettiği bunun üzerine katılanın yardım istediği ve A.A’nın yardım çağrısı üzerine ilk olarak Zişan Mert Durmuş’un olaya müdahale ettiği anlatıldı.

Mütalaada, sanık ile Durmuş arasında tartışma çıktığı, sanığın Durmuş’u yumruk ile darbettiği ve olay yerindeki kişilerin Durmuş’a yardım ettiği kaydedildi.

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3 KİŞİYİ YARALADI

Bu olaydan sonra sanık Göçmen’in aracına gittiği, Cebrail Şık’ın olaya müdahale etmesine sinirlenerek kızgınlıkla aracını bu kişinin üzerine sürdüğü ve Şık’ı kendi aracı ile başka bir araç sıkıştırarak basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığı anlatılan mütalaada, sanığın aracını sürerek, kalabalıkta bulunan 3 kişiyi de basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedildi.

Sanığın aracı ile uzaklaştıktan bir süre sonra arkadaşlarıyla olay yerine tekrar döndüğü ifade edilen mütalaada, sanığın elinde pense benzeri bir alet ile Zişan Mert Durmuş’u darbettiği daha sonrasında ise kalabalığın sanığı darbettiği ve polisler tarafından sanığın olay yerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

MAL SAHİBİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Mütalaada, sanığa “mala zarar verme” suçundan dava açılmış ise, mal sahibinin şikayetten vazgeçmesi nedeniyle sanığın hakkındaki bu suçtan davanın düşürülmesini ve bir kişiye karşı işlendiği iddia olunan yaralamadan dolayı bu kişide herhangi bir travma olmadığından bu kişiye karşı yaralama suçundan beraatini talep etti.

Mütalaada, sanık Görken Sertaç Göçmen hakkında “kasten yaralama”, “silahla kasten yaralama”, “neticesi sebebiyle kasten yaralama” ve “olası kast ile kasten yaralama” suçlarından toplam 4 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

ERTELENDİ

Sanık Göçmen’in avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme, avukatlara süre vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.