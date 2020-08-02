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    Bakırköy'de denizden ceset çıktı

    Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 02.08.2020 - 09:32
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    Bakırköy'de denizden ceset çıktı

    İstanbul Bakırköy Sahili'nde bulunan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde denizde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Ekipler olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sahil güvenlik ve sağlık ekipleri denizdeki cesedi kıyaya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin N.D. isimli 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

    N.D.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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