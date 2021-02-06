Euro
8.5102
-0.47%
Dolar
7.0564
-1.11%
Altın
411.06
-0.14%
Borsa
1.527
-0.5%
Bitcoin
282.501
6.36%
EXEN Coin
15.96
1.01%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Bakırköy’de denize atlayan genci Sahil Güvenlik kurtardı

    Ailesiyle tartıştıktan sonra intihara teşebbüs eden genç, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 06.02.2021 - 13:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakırköy’de denize atlayan genci Sahil Güvenlik kurtardı

    İstanbul'da yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Oktay Barış, ailesiyle tartıştıktan sonra sinirlenerek evden ayrıldı.

    Bir süre sonra Bakırköy sahiline gelen genç, balıkçı barınaklarının tellerinden atlayarak kayalıklara doğru ilerledi.

    DENİZE ATLADI, SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

    Kayalıklardan denize atlayan genç intihar teşebbüsünde bulunurken, Barış'ı gören balıkçılar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan Barış, balıkçı barınağa getirdi.

    Bakırköy’de denize atlayan genç son anda kurtarıldı

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Haberi alan gencin ailesi de hemen olay yerine koştu. Elbiseleri çıkartılan ve  üzeri battaniye ile örtülen genç daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

    Bakırköy’de denize atlayan genci Sahil Güvenlik kurtardı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir