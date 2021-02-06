Bakırköy’de denize atlayan genci Sahil Güvenlik kurtardı

Ailesiyle tartıştıktan sonra intihara teşebbüs eden genç, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Oktay Barış, ailesiyle tartıştıktan sonra sinirlenerek evden ayrıldı.

Bir süre sonra Bakırköy sahiline gelen genç, balıkçı barınaklarının tellerinden atlayarak kayalıklara doğru ilerledi.

DENİZE ATLADI, SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Kayalıklardan denize atlayan genç intihar teşebbüsünde bulunurken, Barış'ı gören balıkçılar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan Barış, balıkçı barınağa getirdi.

Bakırköy’de denize atlayan genç son anda kurtarıldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Haberi alan gencin ailesi de hemen olay yerine koştu. Elbiseleri çıkartılan ve üzeri battaniye ile örtülen genç daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.