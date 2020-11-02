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    Bakırköy'de denize giren adam boğuldu

    Olta şamandırasını almak için suya giren 60 yaşındaki adamın Suriyeli olduğu, kurtarılmak için bağırdığı ancak inandırıcı gelmediği için zamanında müdahale edilmediği belirtildi.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 10:35
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 12:19
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    Bakırköy'de denize giren adam boğuldu

    Balık tutmak için İstanbul Bakırköy sahiline gelen 60 yaşındaki Ertuğrul A.'nın oltasının şamandırası koparak denize düştü.

    Şamandırasını almak için suya giren yaşlı adam, suda çırpınmaya başladı.

    2 KİŞİNİN ÇABASIYLA SUDAN ÇIKARILDI

    Denizde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, suya atlayarak yaşlı adamı kurtarmaya çalıştı. 2 vatandaşın çabası ile sudan çıkarılan Ertuğrul A. için olay yerine ambulans çağrıldı.

    Denize düşen olta şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu İZLE

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ertuğrul A. ambulansla alınarak Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ertuğrul A. hayatını kaybetti.

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    “KAFASI SUYUN İÇİNE GÖMÜLDÜ“

    Ertuğrul A.'yı denizden çıkaran Tufan Deligöz, "Elimden geleni yaptım. Boğulurken gördüm. Suriyeli, dilimi anlamıyordu. Başını kaldır dedim ama anlamadı. Sonuçta çıkarttık ama öldü. Takımlarını çıkartmak için denize girmiş. Orada bağırdı. Yani insanların bakmasından ben de ilk başta inanmadım. Kafası suyun içine gömülünce anladım. İş işten geçti." dedi.

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