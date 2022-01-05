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    Bakırköy'de dolmuş şoförünün amblem hırsızlığı kamerada

    Ataköy Mahallesi'nde park halinde duran otomobilden amblem çalan dolmuş şoförü, ihbar üzerine yakalandı. Amblemleri dolmuşun içerisinde bulan ekipler hırsızı adliyeye sevk etti.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 14:39
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    Bakırköy'de dolmuş şoförünün amblem hırsızlığı kamerada

    Bakırköy'ün Ataköy Mahallesi üzerinde park halinde duran otomobilden hırsızlık yapıldığı yönündeki ihbar, polis ekiplerine ulaştı.

    4 BİN TL DEĞERİNDE AMBLEM ÇALINDI

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemelerde otomobilin 4 bin lira değerinde olduğu tahmin edilen ön ve arka amblemlerinin çalındığını belirledi.

    Bakırköy'de dolmuş şoförünün amblem hırsızlığı kamerada VİDEO

    HIRSIZIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Olayın gerçekleştiği yerdeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüphelinin dolmuşla olay yerine geldiğini ve hırsızlık sonrası araca binerek uzaklaştığını tespit edildi.

    Yapılan çalışmalar sonucunda dün olayda kullanılan dolmuşun Şirinevler Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Belirlenen adrese giden ekipler, dolmuşun şoförü olduğu belirlenen S.Z. (32)'yi gözaltına aldı.

    AMBLEMLER DOLMUŞTA BULUNDU

    Polisler otomobilden sökülen amblemleri de dolmuşun içerisinde bularak el koydu. Gözaltına alınan S.Z. polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi.

    Bakırköy de dolmuş şoförünün amblem hırsızlığı kamerada #1

    Bakırköy de dolmuş şoförünün amblem hırsızlığı kamerada #2

    Bakırköy de dolmuş şoförünün amblem hırsızlığı kamerada #3

    Bakırköy de dolmuş şoförünün amblem hırsızlığı kamerada #4

    Bakırköy de dolmuş şoförünün amblem hırsızlığı kamerada #5


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