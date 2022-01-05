Ataköy Mahallesi'nde park halinde duran otomobilden amblem çalan dolmuş şoförü, ihbar üzerine yakalandı. Amblemleri dolmuşun içerisinde bulan ekipler hırsızı adliyeye sevk etti.

Bakırköy'ün Ataköy Mahallesi üzerinde park halinde duran otomobilden hırsızlık yapıldığı yönündeki ihbar, polis ekiplerine ulaştı.

4 BİN TL DEĞERİNDE AMBLEM ÇALINDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemelerde otomobilin 4 bin lira değerinde olduğu tahmin edilen ön ve arka amblemlerinin çalındığını belirledi.

Bakırköy'de dolmuş şoförünün amblem hırsızlığı kamerada VİDEO



HIRSIZIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayın gerçekleştiği yerdeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüphelinin dolmuşla olay yerine geldiğini ve hırsızlık sonrası araca binerek uzaklaştığını tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda dün olayda kullanılan dolmuşun Şirinevler Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adrese giden ekipler, dolmuşun şoförü olduğu belirlenen S.Z. (32)'yi gözaltına aldı.

AMBLEMLER DOLMUŞTA BULUNDU

Polisler otomobilden sökülen amblemleri de dolmuşun içerisinde bularak el koydu. Gözaltına alınan S.Z. polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi.

















