Düğün konvoyu için sıraya giren araçlar, tüm şeritleri kapatarak trafiğin akışını tehlikeye attı. Araçların camlarından sarkan şahıslar kameraya yansıdı.

İstanbul’da Bakırköy sahil yolu üzerinde düğün konvoyu için sıraya giren araçlar, tüm şeritleri kapatarak ilerledi.

Konvoydaki araçlar bir yandan korna çalarken diğer yandan araçların içindeki şahıslar camlardan sarktı.

KAMERAYA YANSIDI

Hem trafiğin akışını hem canlarını tehlikeye atan şahısların o anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bakırköy’de düğün konvoyunun trafikteki tehlikeli ilerleyişi kamerada



“GEÇMEMİZE İZİN VERMİYORLAR”

Görüntüleri çeken sürücünün, “Evet görüyorsunuz bütün şeritleri kapatıyorlar ve geçmemize izin vermiyorlar. Tehlikeli makas hareketleri, üzerimize sürüyorlar.” dediği duyuldu.

Konvoydaki araçlar, yoluna devam ederek gözden kayboldu.