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    Bakırköy'de eski eşini darbeden firari yakayı ele verdi

    Polisin operasyonla yakaladığı şüpheli, terk edilmiş bir villada gözaltına alındı.
    • İHA
    • 25.07.2020 - 09:03
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    Bakırköy'de eski eşini darbeden firari yakayı ele verdi

    Günlerdir sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan Rüya K. için önemli bir gelişme yaşandı.

    20 Temmuz tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşanan olayı araştıran polis ekipleri, eski eş Tarık K.'yi bulmak için çalışmalara başladı.

    TKERK EDİLMİŞ VİLLADA SAKLANIYORDU

    Yapılan çalışmalar doğrultusunda Rüya K. isimli kadını darbeden eski eşi Tarık K.'nin, Beylikdüzü Sahil Mahallesi üzerinde bulunan terk edilmiş bir villa içerisinde saklandığı tespit edildi.

    Bakırköy'de eski eşini darbeden firari yakayı ele verdi #1

    TABANCA VE ASKERİ KAMUFLAJ BULUNDU

    Ekipler yaptıkları operasyon ile şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Şahsın yakalandığı ev içerisinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildiği öğrenildi.

    Bakırköy'de eski eşini darbeden firari yakayı ele verdi #2

    SAHTE POLİS

    Konu ile ilgili çalışmalar devam ederken, şüphelinin kendini polis olarak tanıttığı, 29 ayrı suçtan sabıkalı olduğu belirtildi.

    Bakırköy'de eski eşini darbeden firari yakayı ele verdi #3

    Bakırköy'de eski eşini darbeden firari yakayı ele verdi #4

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