Bakırköy'de eski eşini darbeden firari yakayı ele verdi

Polisin operasyonla yakaladığı şüpheli, terk edilmiş bir villada gözaltına alındı.

Günlerdir sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan Rüya K. için önemli bir gelişme yaşandı.

20 Temmuz tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşanan olayı araştıran polis ekipleri, eski eş Tarık K.'yi bulmak için çalışmalara başladı.

TKERK EDİLMİŞ VİLLADA SAKLANIYORDU

Yapılan çalışmalar doğrultusunda Rüya K. isimli kadını darbeden eski eşi Tarık K.'nin, Beylikdüzü Sahil Mahallesi üzerinde bulunan terk edilmiş bir villa içerisinde saklandığı tespit edildi.

TABANCA VE ASKERİ KAMUFLAJ BULUNDU

Ekipler yaptıkları operasyon ile şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Şahsın yakalandığı ev içerisinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildiği öğrenildi.

SAHTE POLİS

Konu ile ilgili çalışmalar devam ederken, şüphelinin kendini polis olarak tanıttığı, 29 ayrı suçtan sabıkalı olduğu belirtildi.