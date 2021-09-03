Euro
9.8656
0.15%
Dolar
8.3116
0.45%
Altın
484.95
0.7%
Borsa
1.468
-0.73%
Bitcoin
411.692
0.05%
EXEN Coin
23.45
-6.16%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Bakırköy'de fabrika çalışanları, yangını görünce dışarı kaçtı

    Metal fabrikasında çıkan yangın sonrasında işçiler kendilerini son anda dışarı atarken, yangın da söndürüldü.
    • DHA
    • 03.09.2021 - 14:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakırköy'de fabrika çalışanları, yangını görünce dışarı kaçtı

    İstanbul Bakırköy, Atatürk Havalimanı serbest bölgesinde bulunan araba parçaları üretimi yapan fabrikada saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Fabrikadaki işçiler kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

    Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.

     

    "FIRININ ÜST TARAFINDAN ÇIKTI"

    Fabrika çalışanı Yasin Bağdatlı, "Yangın, fırının üst tarafında çıktı. Isıdan kaynaklı yangın olduğunu düşünüyorum. Burası araba parçaları üretiyor. Yangın çıktıktan sonra herkesi tahliye ettik. Yaralanma veya dumandan etkilenme yok. Burası 300 kişilik çalışanı olan bir fabrika." dedi.

    Bakırköy de fabrika çalışanları, yangını görünce dışarı kaçtı #1

    Bakırköy de fabrika çalışanları, yangını görünce dışarı kaçtı #2

    Bakırköy de fabrika çalışanları, yangını görünce dışarı kaçtı #3

    Bakırköy de fabrika çalışanları, yangını görünce dışarı kaçtı #4

    Bakırköy de fabrika çalışanları, yangını görünce dışarı kaçtı #5

    Bakırköy de fabrika çalışanları, yangını görünce dışarı kaçtı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir