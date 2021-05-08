Bakırköy'de Halk Ekmek büfesinden hırsızlık yaptıktan sonra yakan zanlının kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan Halk Ekmek büfesi Cuma günü saat 03.10 sıralarında yandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın hemen ardından detaylı çalışma başlattı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler bölgede bulunan MOBESE ve güvenlik kameraları tek tek inceledi.

Görüntülerde belirlenen şüphelinin olay yerinden giderken bindiği taksiciye ulaşan ekipler taksicinin söylediği adres çevresinde araştırmalarını yoğunlaştırdı.

BAĞCILAR'DA YAKALANDI

Aynı zamanda şüphelinin kolundaki dövmeyi de fark eden ekipler isminin Ali Y. olduğu öğrenilen şüpheliyi Bağcılar'da yakaladı. Ali Y., polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Ali Y., polis merkezindeki sorgusunun ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde adli makamlarca tutuklandı. Ali Y. , Metris Cezaevine gönderildi.

Emniyet kaynaklarına göre kasadan 50 lira ile bir poşet içinde ekmek alan şüpheli olay yerinden ayrılırken büfeyi ateşe verdi.

Bakırköy'de Halk Ekmek büfesini yakan şahıs kamerada ViDEO

SUÇ KAYDI KABARIK

Ali Y.'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı ve 2025 yılına kadar cezası olduğu aynı zamanda da hırsızlık, mala zarar verme, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, araç yakma suçlarından çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.