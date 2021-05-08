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    Bakırköy'de Halk Ekmek büfesini yakan şahıs kamerada 

    Bakırköy'de Halk Ekmek büfesinden hırsızlık yaptıktan sonra yakan zanlının kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 08.05.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 15:54
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    Bakırköy'de Halk Ekmek büfesini yakan şahıs kamerada 

    İstanbul'un Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan Halk Ekmek büfesi Cuma günü saat 03.10 sıralarında yandı.

    Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın hemen ardından detaylı çalışma başlattı.

    Soruşturmayı derinleştiren ekipler bölgede bulunan MOBESE ve güvenlik kameraları tek tek inceledi.

    Görüntülerde belirlenen şüphelinin olay yerinden giderken bindiği taksiciye ulaşan ekipler taksicinin söylediği adres çevresinde araştırmalarını yoğunlaştırdı.

    BAĞCILAR'DA YAKALANDI

    Aynı zamanda şüphelinin kolundaki dövmeyi de fark eden ekipler isminin Ali Y. olduğu öğrenilen şüpheliyi Bağcılar'da yakaladı. Ali Y., polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    Ali Y., polis merkezindeki sorgusunun ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde adli makamlarca tutuklandı. Ali Y. , Metris Cezaevine gönderildi.

    Emniyet kaynaklarına göre kasadan 50 lira ile bir poşet içinde ekmek alan şüpheli olay yerinden ayrılırken büfeyi ateşe verdi.

    Bakırköy'de Halk Ekmek büfesini yakan şahıs kamerada ViDEO

    Halk Ekmek

    SUÇ KAYDI KABARIK

    Ali Y.'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı ve 2025 yılına kadar cezası olduğu aynı zamanda da hırsızlık, mala zarar verme, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, araç yakma suçlarından çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.

    Halk Ekmek

    Halk Ekmek

    Halk Ekmek

    Halk Ekmek

    Halk Ekmek

    Halk Ekmek

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