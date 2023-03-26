Bakırköy'de ihtara uymadı, polise çarptı Bakırköy'de sürücünün, "dur" ihtarına uymayarak bir polis memuruna çarptıktan sonra kaçma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

AA

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Kennedy Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü 25 yaşındaki E.Ö. araçla polis memuruna çarparak kaçtı.

Araçtan uyuşturucu çıktı

Polis ekiplerinin peşine düştüğü sürücü kısa sürede yakalandı. Ekipler, sürücüyü gözaltına alırken araçta yaptığı aramada 0,7 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

12 suç kaydı var

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve daha önce poliste 12 kaydı bulunduğu belirlenen E.Ö, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Aracın çarptığı polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, aracın polise çarpıp hızla olay yerinden uzaklaştığı ve polis ekiplerinin şüphelinin peşine düştüğü yer alıyor. Görüntülerin devamında, diğer polis ekiplerinin yere düşen polis memuruna yardım ettiği görülüyor.