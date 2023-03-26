AA

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Kennedy Caddesi'nde uygulama yapan ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü 25 yaşındaki E.Ö. araçla polis memuruna çarparak kaçtı.

Araçtan uyuşturucu çıktı

Polis ekiplerinin peşine düştüğü sürücü kısa sürede yakalandı. Ekipler, sürücüyü gözaltına alırken araçta yaptığı aramada 0,7 gram madde ele geçirdi.

12 suç kaydı var

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve daha önce poliste 12 kaydı bulunduğu belirlenen E.Ö, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Aracın çarptığı polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bakırköy'de ihtara uymadı, polise çarptı

Görüntülerde, aracın polise çarpıp hızla olay yerinden uzaklaştığı ve polis ekiplerinin şüphelinin peşine düştüğü yer alıyor. Görüntülerin devamında, diğer polis ekiplerinin yere düşen polis memuruna yardım ettiği görülüyor.

Bakırköy'de ihtara uymadı, polise çarptı