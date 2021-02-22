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    Bakırköy’de iki saldırgan İETT otobüsünün önünü kesti

    Tehditler savuran ve otobüs şoförünün kendilerini cep telefonuyla kaydettiğini gören saldırganlar, otomobilin plakasını sökerek uzaklaştı.
    • DHA
    • 22.02.2021 - 11:21
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 11:31
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    Bakırköy’de iki saldırgan İETT otobüsünün önünü kesti

    İstanbul’un Bakırköy ilçesi D-100 yan yolda Bakırköy-Boğazköy seferini yapan İETT şoförü Murat Filiz, bir otomobil sürücüsü tarafından yolda sıkıştırıldı.

    Uzun bir süre yolda korna çalarak İETT şoförünü taciz eden kişi, ardından otobüsün önünü kesti.

    PLAKAYI SÖKTÜ

    İETT şoförü Murat Filiz, hemen cep telefonu kamerasını açarak bu magandaların görüntülerini çekmeye başladı.

    Bunu gören magandalar önce otomobilin plakasını yerinden söktü, ardından şoförüne kapıları açmasını istedi.

    Bakırköy’de iki saldırgan İETT otobüsünün önünü kesti İZLE

    KAPILARI AÇMADI

    İETT şoförü, içinde yolcu bulunan otobüsün kapıları açmayarak olası bir kavganın yaşanmasını engelledi.

    Otomobilin sürücüsü ve arkadaşı küfürler yağdırıp uzaklaştı.

    Bakırköy’de iki saldırgan İETT otobüsünün önünü kesti #1

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