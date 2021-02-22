- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bakırköy’de iki saldırgan İETT otobüsünün önünü kesti
Bakırköy’de iki saldırgan İETT otobüsünün önünü kesti
Tehditler savuran ve otobüs şoförünün kendilerini cep telefonuyla kaydettiğini gören saldırganlar, otomobilin plakasını sökerek uzaklaştı.
- DHA
- 22.02.2021 - 11:21
- Güncelleme : 22.02.2021 - 11:31
İstanbul’un Bakırköy ilçesi D-100 yan yolda Bakırköy-Boğazköy seferini yapan İETT şoförü Murat Filiz, bir otomobil sürücüsü tarafından yolda sıkıştırıldı.
Uzun bir süre yolda korna çalarak İETT şoförünü taciz eden kişi, ardından otobüsün önünü kesti.
PLAKAYI SÖKTÜ
İETT şoförü Murat Filiz, hemen cep telefonu kamerasını açarak bu magandaların görüntülerini çekmeye başladı.
Bunu gören magandalar önce otomobilin plakasını yerinden söktü, ardından şoförüne kapıları açmasını istedi.
Bakırköy’de iki saldırgan İETT otobüsünün önünü kesti İZLE
KAPILARI AÇMADI
İETT şoförü, içinde yolcu bulunan otobüsün kapıları açmayarak olası bir kavganın yaşanmasını engelledi.
Otomobilin sürücüsü ve arkadaşı küfürler yağdırıp uzaklaştı.