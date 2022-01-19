Sahilde yürüyüş yaptığı sırada 6 köpeğin saldırısına uğrayarak birçok yerinden yara alan şahıs uzun uğraş sonucunda kurtuldu. 10 gün iş göremez raporu alan yaralı, belediyeye dava açacağını söyledi.

Bakırköy Ataköy Sahili'nde yürüyüşe çıkan iş insanı Sedat Karaağaç, kaldırımda yürüdüğü sırada aniden önüne çıkan köpeklerin saldırısına uğradı.

İddiaya göre evsiz bir kişinin beslediği köpeklerin saldırısından kurtulmaya çalışan Karaağaç, köpeklerden kaçarken yola atladı.

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Bu esnada arabanın altında kalma tehlikesi geçiren Karaağaç, etrafını saran köpeklerin saldırısında yere düştü. Köpekler tarafından defalarca ısırılan Sedat Karaağaç ağır yaralandı.

SALDIRIDAN KURTULAMADI

Olay yerinde bulunan bir kişi ise köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Çabalar yetersiz kalırken ayağa kalkmaya çalışan Karaağaç'a köpekler saldırmaya devam etti.

SÜRÜCÜ YARALI ADAMI ARACINA KABUL ETMEDİ

Öte yandan saldırı anında yoldan geçen araçlardan birisine binmek isteyen adamı sürücü aracına kabul etmedi.

Bakırköy'de iş insanına 6 köpek saldırdı VİDEO



BELEDİYEYE DAVA AÇACAK

Birçok yerinden yara alan Karaağaç 10 gün rapor aldı. Karaağaç'ın Bakırköy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dava açacağı öğrenildi.













