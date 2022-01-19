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- Bakırköy'de iş insanına 6 köpek saldırdı
Bakırköy'de iş insanına 6 köpek saldırdı
- DHA
- 19.01.2022 - 16:19
- Güncelleme : 19.01.2022 - 16:21
Bakırköy Ataköy Sahili'nde yürüyüşe çıkan iş insanı Sedat Karaağaç, kaldırımda yürüdüğü sırada aniden önüne çıkan köpeklerin saldırısına uğradı.
İddiaya göre evsiz bir kişinin beslediği köpeklerin saldırısından kurtulmaya çalışan Karaağaç, köpeklerden kaçarken yola atladı.
EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Bu esnada arabanın altında kalma tehlikesi geçiren Karaağaç, etrafını saran köpeklerin saldırısında yere düştü. Köpekler tarafından defalarca ısırılan Sedat Karaağaç ağır yaralandı.
SALDIRIDAN KURTULAMADI
Olay yerinde bulunan bir kişi ise köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Çabalar yetersiz kalırken ayağa kalkmaya çalışan Karaağaç'a köpekler saldırmaya devam etti.
SÜRÜCÜ YARALI ADAMI ARACINA KABUL ETMEDİ
Öte yandan saldırı anında yoldan geçen araçlardan birisine binmek isteyen adamı sürücü aracına kabul etmedi.
Bakırköy'de iş insanına 6 köpek saldırdı VİDEO
BELEDİYEYE DAVA AÇACAK
Birçok yerinden yara alan Karaağaç 10 gün rapor aldı. Karaağaç'ın Bakırköy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dava açacağı öğrenildi.