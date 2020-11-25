Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kablo çaldılar

Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kablo çaldılar

Bakırköy'de gündüz vakti fosforlu yelek giyip, kamyonetle sokağa gelen kişilerin motorlu hızarla 2 bin 200 metre fiber kablo çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde meydana gelen olayda, sokağa döşenecek olan fiber internet kablosunu gözüne kestiren 5 hırsız, kamyonet ile caddeye geldi.

Giydikleri fosforlu işçi yeleklerle bir kişi kabloyu tuttu diğeri ise elektrikli hızar makinesi ile kabloları kesmeye başladı.

4 KİŞİ YAKALANDI

2 bin 200 metrelik kablonun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kabloyu kestiği, iki kişinin de parçalanmış kablo parçalarını kamyonete yüklediği görüldü.

Yaşanan hırsızlık sonrası yakalanan 4 hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kablo çaldılar VİDEO

























