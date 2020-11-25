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    Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kablo çaldılar

    Bakırköy'de gündüz vakti fosforlu yelek giyip, kamyonetle sokağa gelen kişilerin motorlu hızarla 2 bin 200 metre fiber kablo çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 25.11.2020 - 09:48
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 10:26
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    Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kablo çaldılar

    İstanbul'un Bakırköy ilçesi Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde meydana gelen olayda, sokağa döşenecek olan fiber internet kablosunu gözüne kestiren 5 hırsız, kamyonet ile caddeye geldi.

    Giydikleri fosforlu işçi yeleklerle bir kişi kabloyu tuttu diğeri ise elektrikli hızar makinesi ile kabloları kesmeye başladı.

    4 KİŞİ YAKALANDI

    2 bin 200 metrelik kablonun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kabloyu kestiği, iki kişinin de parçalanmış kablo parçalarını kamyonete yüklediği görüldü.

    Yaşanan hırsızlık sonrası yakalanan 4 hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

    Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kablo çaldılar VİDEO

    Bakırköy de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kablo çaldılar #1

    Bakırköy de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kablo çaldılar #2

    Bakırköy de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kablo çaldılar #3

    Bakırköy de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kablo çaldılar #4

    Bakırköy de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kablo çaldılar #5

    Bakırköy de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kablo çaldılar #6

    Bakırköy de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kablo çaldılar #7

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