Bakırköy'de kadın sürücüyle tartışırken tepki gören motosiklet sürücüsü, şikayetçi oldu

Motosikletiyle ilerlerken birden kendisine çarpan kadın sürücüyle tartışan Ekseri, diğer sürücülerin tepkileriyle karşılaştı. Ekseri, kadından ve kendisine küfreden sürücüden şikayetçi oldu.

İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı Rauf Orbay Caddesi'nde, bağlantı yolundan sahil yoluna bağlanan motosiklet sürücüsü Burak Hüseyin Ekseri'ye, şerit ihlalinde bulunan bir kadın sürücünün çarpıp yoluna devam etmesi tepkilere neden oldu.

Kendisine çarpan aracın peşinden giden Ekseri, otomobilin sol şeritte durmasıyla kadın sürücüyle tartışmaya başladı.

Etrafta bulunan diğer sürücüler, Ekseri’nin üzerine yürüyünce olay büyüdü.

Tutanak tutamadan uzaklaşmak zorunda kaldı

DHA’nın haberine göre; saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü Burak Hüseyin Ekseri, tutanak tutamadan uzaklaşmak zorunda kaldı.

Bugün avukatı ile Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek çarpan aracın sürücü ile üzerine yürüyen sürücüden şikayetçi oldu.

“Hızlı bir şekilde vurdu, savruldum”

Ekseri, olaya yönelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Olay anından Ataköy'den sahil yoluna bağlanıyordum. Bağlantı şeridinden sağ şeride geçmek için sinyalimi verdim ve sağ şeride geçtim ardından araç bana daha hızlı bir şekilde vurdu, savruldum. Şaşırtıcı bir şekilde düşmedim. Ardından araç durmadı. Korna çalmaya başladım, sağa çek diye bağırdım kaçmaya çalıştı.

“Olayın sadece vur kaç yerine başka bir halini aldığını anlayınca olay yerinden uzaklaştım”

Bir yerde camını açtı. Sürücünün kadın olduğunu bile o anda öğrendim. Araç sol şeritte durdu, başka araçlarda durdu. Çarpan sürücü devam etmeye çalıştı. Ben yaşadığım tehlike ile sadece bağırdım. Diğer kişiler olaya müdahale etti. Hakaretler işittim. Olayın sadece vur kaç yerine başka bir halini aldığını anlayınca olay yerinden uzaklaştım.





“Şoförün kadın olmasından dolayı akabinde bir erkeğin olaya müdahalesi de derinden üzdü”

Avukat Levent Özcan ise, şu sözleri kaydetti:

"31 Mayıs günü müvekkilim Burak Bey yan taraftan kendi şeridini tamamen tecavüz ederek Burak Bey’e dokunarak akabinde tutanak tutma isteğini tamamen göz aradı ederek kaçmaya çalışan sürücüden sebeple iş buraya ilerledi. Şoförün kadın olmasından dolayı akabinde bir erkeğin olaya müdahalesi de derinden üzdü. Müvekkilim kusursuz bir şekilde trafikte seyir halindeydi. Bu olay sonucunda ölüm tehlikesi yaşadı. Erkeğin müvekkilime, sürücünün kadın olduğunu belirterek müvekkilimin annesine küfretmesi bizi üzdü. Bundan kaynaklı hem trafiği tehlikeye atan kadın sürücü hakkında hem de müvekkilime ağza alınmayacak küfürler eden erkekten suç duyurusunda bulunacağız.”

Bakırköy'de motosikletli ile kadın sürücü arasında tartışma VİDEO ARŞİV

