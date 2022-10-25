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    Bakırköy'de kılıç satırla tehdit savuran avukat tutuklandı

    Kocatepe Mahallesi'ndeki hukuk bürosunda sinir krizi geçirerek bir elinde kılıç diğer elinde satırla önce meslektaşını, sonra da sokaktaki vatandaşı tehdit eden avukat tutuklandı.
    • 25.10.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 17:20
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    Bakırköy'de kılıç satırla tehdit savuran avukat tutuklandı

    İstanbul'ın Bakırköy ilçesinde, sinir krizi geçiren Avukat Levent Dağlaroğlu, hukuk bürosunun olduğu apartmanda korkulu dolu anlar yaşattı.

    Bir elinde kılıç diğer elindeki satırla bağırıp, küfreden avukat Levent Dağlaroğlu, sesleri duyup ne olduğunu öğrenmek için koridora çıkan meslektaşı Ramazan Erdoğan'a yöneldi.

    Avukat kılıçla sokağa indi

    Levent Dağlaroğlu elindeki satırı, Avukat Ramazan Erdoğan'a doğrulttu. Erdoğan hızla geri çekilerek, oradan uzaklaştı.

    Levent Dağlaroğlu, bu kez ellerindeki satır ve kılıçla sokağa inerek çevredekileri tehdit ederken, geçen araçlara da kılıçla saldırmaya çalıştı.

    Gözaltına alınan avukat, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

    Bakırköy'de avukat satır ve kılıçla tehdit savurdu VİDEO

    O anların görüntüleri izlendi

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenen kamera görüntülerinim ardından avukat Levent Dağlaroğlu, tekrar gözaltına alınarak Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

    Avukat tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, Avukat Levent Dağlaroğlu, Sulh Ceza hakimliği tarafından 'silahla tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bakırköy de kılıç satırla tehdit savuran avukat tutuklandı #1

    Bakırköy de kılıç satırla tehdit savuran avukat tutuklandı #2


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