D-100 karayolunda makas atarak ilerleyen ve ehliyetsiz araç kullandığı öğrenilen sürücüye, 10 bin 809 lira para cezası verildi.

İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki D-100 karayolunun İncirli mevkisinde, geçen pazar günü bir maganda kameraya takıldı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek makas atan sürücünün görüntüleri, hızla sosyal medyada yayıldı.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, 34 GZS 39 plakalı araç sürücüsünün H.M.K. olduğunu tespit etti.

10 bin 809 lira para cezası

Sürücüye, 'makas atmak' maddesinden bin 823 lira, 'yakın takip' maddesinden 196 lira, 'saygısızca araç kullanmak' maddesinden 196 lira, 'şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek' maddesinden 427 lira, 'yönetmelikteki trafik kurallarına uymamak' maddesinden 196 lira, 'cam filmi' maddesinden 427 lira, 'araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği araç tescil belgesine işletmemek-helezon yay basık araç' maddesinden 196 lira, 'sürücü belgesiz araç kullanmak' maddesinden 3 bin 674 lira, araç sahibine de 3 bin 674 lira olmak üzere toplamda 10 bin 809 lira para cezası verildi.

Bakırköy’de makas atan ehliyetsiz sürücüye ceza VİDEO



İşlemleri sürüyor

DHA’nın haberine göre, trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü H.M.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.