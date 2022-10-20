Petrol
92.91
0.54%
Euro
18.22
0.26%
Dolar
18.591
-0.03%
Altın
974.14
0.18%
Borsa
3880
0.00%
Bitcoin
360.999
-0.28%
BTXN Coin
9.37
1.84%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Bakırköy'de makas atan sürücü kaza yaptı

    3 aracın karıştığı kazada otomobilin motoru, yerinden fırlayarak yola savruldu. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu. O anlar kamerada.
    • 20.10.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakırköy'de makas atan sürücü kaza yaptı

    Trafik magandası dehşet saçtı...

    Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

    Bakırköy'de seyir halinde ilerleyen sürücü, iki aracın arasından geçerek makas atmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Otomobilin motoru yola fırladı

    Önce iki araca çarpan sürücü, ardından bariyerlere çarparak durdu. Savrulan otomobilin motoru, yerinden fırlayarak yol ortasına düştü.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bakırköy'de makas atan sürücü kaza yaptı ViDEO

    Bakırköy de makas atan sürücü kaza yaptı #1

    Yaralanan olmadı

    Polis ekipleri çevre de güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazaya karışan araçlardaki kişileri kontrol etti. Yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.

    O anlar kamerada

    Kaza nedeniyle D -100 karayolunda yoğunlaşan trafik, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

    DHA'nın aktarımına göre; polis, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kaza anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Bakırköy de makas atan sürücü kaza yaptı #2


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Brent petrolün varil fiyatı 90,28 dolar
    Ekonomi

    Brent petrolün varil fiyatı 90,28 dolar

    Muhtarlar Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Muhtarlar Günü mesajları ve sözleri!
    Gündem

    Muhtarlar Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Muhtarlar Günü mesajları ve sözleri!

    Görüş Bildir