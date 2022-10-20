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- Bakırköy'de makas atan sürücü kaza yaptı
Bakırköy'de makas atan sürücü kaza yaptı
- 20.10.2022 - 08:52
- Güncelleme : 20.10.2022 - 09:22
Trafik magandası dehşet saçtı...
Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.
Bakırköy'de seyir halinde ilerleyen sürücü, iki aracın arasından geçerek makas atmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobilin motoru yola fırladı
Önce iki araca çarpan sürücü, ardından bariyerlere çarparak durdu. Savrulan otomobilin motoru, yerinden fırlayarak yol ortasına düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bakırköy'de makas atan sürücü kaza yaptı ViDEO
Yaralanan olmadı
Polis ekipleri çevre de güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazaya karışan araçlardaki kişileri kontrol etti. Yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.
O anlar kamerada
Kaza nedeniyle D -100 karayolunda yoğunlaşan trafik, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.
DHA'nın aktarımına göre; polis, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaza anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.