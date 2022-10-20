3 aracın karıştığı kazada otomobilin motoru, yerinden fırlayarak yola savruldu. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu. O anlar kamerada.

Trafik magandası dehşet saçtı...

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

Bakırköy'de seyir halinde ilerleyen sürücü, iki aracın arasından geçerek makas atmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobilin motoru yola fırladı

Önce iki araca çarpan sürücü, ardından bariyerlere çarparak durdu. Savrulan otomobilin motoru, yerinden fırlayarak yol ortasına düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bakırköy'de makas atan sürücü kaza yaptı ViDEO

Yaralanan olmadı

Polis ekipleri çevre de güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazaya karışan araçlardaki kişileri kontrol etti. Yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.

O anlar kamerada

Kaza nedeniyle D -100 karayolunda yoğunlaşan trafik, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

DHA'nın aktarımına göre; polis, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.