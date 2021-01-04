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- Bakırköy'de makas atarak yayaya çarpan sürücü serbest bırakıldı
Bakırköy'de makas atarak yayaya çarpan sürücü serbest bırakıldı
- DHA
- 04.01.2021 - 16:57
- Güncelleme : 04.01.2021 - 17:57
İstanbul'un Bakırköy ilçesi İncirli Caddesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen İsmiye Aral'a, hızla gelen bir otomobili makas atarak sollayan sürücünün yönetimindeki otomobil çarptı.
HAFIZASINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
3 ay süreyle yoğun bakımda kalan kadın sağlık durumunun düzelmeye başlaması üzerine normal odaya alındı, ancak hafızasının yerinde olmadığı görüldü.
SERBEST BIRAKILDI
Annesinin yanından aylardan bu yana ayrılmayan çocuklarından Şanser Aral, bilirkişi raporunda sürücü Bilal Hıdır A.'nın asli kusurlu görünmesine ve ortada kamera görüntüleri bulunmasına rağmen sürücü Bilal Hıdır A'nın kazadan hemen sonra serbest bırakılmasını kabul edemediklerini söyledi.
Aral, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı." dedi.
Bakırköy'de makas atarak yayaya çarpan sürücü serbest bırakıldı VİDEO