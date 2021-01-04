Bakırköy İncirli Caddesi'nde aşırı hızlı giderken bir araca makas attıktan sonra yaya geçidinde yürüyen kadına çarpan sürücünün serbest bırakılmasına yakınları tepki gösterdi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesi İncirli Caddesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen İsmiye Aral'a, hızla gelen bir otomobili makas atarak sollayan sürücünün yönetimindeki otomobil çarptı.

HAFIZASINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

3 ay süreyle yoğun bakımda kalan kadın sağlık durumunun düzelmeye başlaması üzerine normal odaya alındı, ancak hafızasının yerinde olmadığı görüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Annesinin yanından aylardan bu yana ayrılmayan çocuklarından Şanser Aral, bilirkişi raporunda sürücü Bilal Hıdır A.'nın asli kusurlu görünmesine ve ortada kamera görüntüleri bulunmasına rağmen sürücü Bilal Hıdır A'nın kazadan hemen sonra serbest bırakılmasını kabul edemediklerini söyledi.

Aral, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı." dedi.

Bakırköy'de makas atarak yayaya çarpan sürücü serbest bırakıldı VİDEO

















