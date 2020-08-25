Metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Bakırköy İncirli'de, seyir halinde olan bir metrobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtaki yolcular kendilerini son anda dışarıya atarak yangından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Olay yerine gelen ekipler araçtaki yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, araç küle döndü.

Yangın nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirildi. Metrobüsteki yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler de aksadı.

Bakırköy'de metrobüste yangın çıktı